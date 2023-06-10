Из-за изменения климата самолеты стали находиться в опасной турбулентности на 55% больше

Изменение климата привело к усилению опасной для самолетов турбулентности. Об этом сообщает Университет Рединга.

Исследование показало, что в типичной точке над Северной Атлантикой, где проходит больше всего авиакоридоров, общая годовая продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55%, с 17,7 часа в 1979 году до 27,4 часа в 2020 году. Продолжительность умеренной турбулентности увеличилась на 37%, с 70,0 до 96,1 часа, а легкой на 17%, с 466,5 до 546,8 часа.

По мнению авторов, это увеличение связано с глобальным потеплением, которое, в свою очередь, во многом вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Более теплый воздух усиливает турбулентность за счет увеличения сдвига потоков в струйных течениях.

Ученые приходят к выводу, что авиаперевозчики должны начать думать о том, как они будут справляться с возросшей турбулентностью, поскольку только в США это обходится отрасли в 150–500 миллионов долларов в год. Каждая дополнительная минута в зоне турбулентности не только ввергает пассажиров в беспокойство и способствует травмам, но и ведет к интенсивному износу планера самолета.

В то время как США и Северная Атлантика испытали наибольший рост турбулентности, значительная ее интенсификация наблюдается также над Европой, Ближним Востоком и Южной Атлантикой.