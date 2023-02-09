Из высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси может исчезнуть одна команда

Решение об этом будет принято на исполкоме Белорусской федерации футбола 16 февраля.

Напомним, что в высшей лиге принимают участие 16 команд, но, видимо, не все смогут пройти лицензирование на участие в новом сезоне.

«Увы, не получается набрать 16 команд для высшей лиги, — рассказал глава федерации Владимир Базанов в эфире «Беларусь 5». — Много доводов против того, чтобы их было именно шестнадцать. Кого-то поднять? Не хотелось бы нарушать регламент.

Скорее всего, в высшей лиге примут участие 15 команд.

16 февраля пройдет заседание Исполкома, эту ситуацию разберем».