Из мести поджег автомобиль начальника ГАИ

По данным следствия, ночью 24 января поступило сообщение о возгорании автомобиля «Opel» в городском поселке Плещеницы. Работники МЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.

На месте происшествия всю ночь работала следственно-оперативная группа. Было установлено, что автомобиль принадлежал начальнику районного отдела ГАИ и загорелся он не случайно – его подожгли.

По подозрению в совершении преступления милиционеры задержали 30-летнего жителя Логойского района. Он рассказал, что поджег автомобиль специально. Мужчину возмутило лишение водительских прав на 5 лет за вождение в нетрезвом виде.

К совершению преступления мститель подготовился: выпил, взял канистру и приобрел на заправке несколько литров топлива. Уже на месте облил машину «обидчика» и поджег. Все обстоятельства произошедшего подтверждаются показаниями свидетелей.

Следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, по которым назначено проведение экспертных исследований. Допрошены подозреваемый, потерпевший и свидетели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При изучении личности фигуранта установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.