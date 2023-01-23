Из колледжа – в следственный изолятор

Очередных курьеров телефонных мошенников задержали в Минске.

17-летние парни учились в одном из столичных колледжей, решили подзаработать денег…

Подробностями очередного дела телефонных мошенников поделилась официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская:

«25 сентября прошлого года 17-летнему минчанину в одной популярной социальной сети поступило сообщение от давней знакомой, проживающей в настоящее время за пределами страны. Девушка сообщила фигуранту о возможности хорошего заработка в качестве курьера. На следующий день, пока подросток еще размышлял над заманчивым предложением, работодатель уже связался с ним. В коротком сообщении «руководитель» указал адрес, где забрать деньги.

Парень рассказал другу-ровеснику о найденном заработке и предложил ему совместный доход. Направившись в тот же день к жилому дому по улице Кульман, один из друзей взял у встревоженной пожилой женщины пакет с деньгами. В последующем курьеры передали посреднику свыше 5 тысяч евро и 35 тысяч российских рублей, оставив себе за проделанную работу небольшой гонорар. На следующий день после учебы в колледже по указанию куратора они направились к очередной пенсионерке, у которой забрали свыше 5 тысяч рублей. В последующем они также передали ее сбережения неизвестному мужчине.

Спустя пару дней от работодателя поступило новое задание. На этот раз за злополучными деньгами направился только один подросток, причем указанный адрес он посетил несколько раз, забрав у женщины 9 тысяч долларов, тысячу евро и более 40 тысяч белорусских рублей.

В тот же вечер курьеры были задержаны сотрудниками милиции…

Сейчас подростки раскаиваются в содеянном и очень сожалеют, что способствовали мошенникам заработать крупные суммы за счет горя других людей.

Парни являются учащимися одного из столичных колледжей, раньше к уголовной и административной ответственности не привлекались. Им предъявлены обвинения по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Оба находятся под стражей».