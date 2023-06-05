Из каких стран к нам приезжают овощи?

В Минсельхозпроде рассказали, из каких стран в Беларусь привозят овощи.

«В Беларуси, в целом, по году потребность в огурцах, помидорах, свёкле, капусте, картофеле обеспечивается в полном объеме, — рассказывают в министерстве. — Сезонность производства, вместе с тем, формирует недостаток огурцов и томатов в зимне-весенний период, а что касается свеклы, капусты и картофеля, то в этот период приезжают ранние овощи к нам из других стран с нового урожая.

Почти 95 процентов всех огурцов приехало к нам из Российской Федерации, остальные пять процентов – из Турции, Узбекистана, Ирана;

томаты в основном завозились из России , Турции, Азербайджана и Туркменистана;

свекла поставлялась из Узбекистана, России и Казахстана;

капуста белокочанная – из Узбекистана, Казахстана, России и Ирана;

картофель – из России, Азербайджана и Египта».