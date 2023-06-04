Из глины и соли: в Сахаре нашли уникальные заброшенные селения

На скалистых выходах среди песков пустыни Сахара на северо-востоке Нигера в Африке, где может исчезнуть единственный на континенте ледник, высятся поселения Джадо, построенные из соли и глины, и могут похвастаться зубчатыми стенами, сторожевыми башнями, загадочными проходами и колодцами.

Как пишет ресурс Phys, все это свидетельствует о работе искусного, но неизвестного ремесленника.

Происхождение и назначение форпостов в таком безлюдном регионе озадачивало путешественников и исследователей.

Джадо расположен в оазисе Кавар, регионе, который находится недалеко от границы Нигера с Ливией и недавно служил узловым пунктом для незаконной торговли наркотиками и оружием.

Но в 2014 году в регионе нашли золото, и это привело к наплыву старателей со всей Западной Африки. Этот внезапный приток населения принес определенное экономическое оживление в регион. Однако он также привлек и внимание преступников.

Народ сао, присутствовавший в регионе с давних времен, были первыми известными жителями Кавара и, возможно, именно он создал эти первоначальные укрепления. Однако наличие пальмовых крыш в некоторых сохранившихся ксарах позволяет предположить, что они построены в более поздний период.

Народ канури утвердился в регионе между 13 и 15 веками, создав собственную оазисную цивилизацию. Но в 18-19 веках они переживали многочисленные нападения кочевых народов, таких как туареги, арабы и тубу. В начале 20 века, с приходом первых европейцев оборонная роль ксаров начала уменьшаться, и уже в 1923 году французские военные взяли эту территорию под свой контроль.

Сегодня население канури и туба переплелось. Традиционные лидеры региона, известные как «май», ведут свою родословную от наследия канури. Они служат хранителями традиций и истории. Но даже они сталкиваются с множеством вопросов без ответов. Отсутствие исторических записей еще больше усугубляет тайны, окружающие Джадо.

С 2006 года Джадо находится в предварительном списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.