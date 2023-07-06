Из белорусских интернет-магазинов «утекли» персональные данные: что делать клиентам?

В последние дни появилась информация об утечке персональных данных из популярных белорусских интернет-магазинов «Остров чистоты и вкуса» и «Буслік». Эти новости касаются более чем 700 тысяч белорусов, данные которых «утекли» и сейчас выставлены на продажу. Чем это опасно?

Отвечаем на основные вопросы.

Зачем преступникам эти данные?

Как правило, информации, которая утекает в сеть из баз данных финансовых организаций и других компаний, недостаточно, чтобы украсть деньги без вашего ведома. Но персональные данные в открытом доступе привлекают мошенников. С помощью социальной инженерии они пытаются раздобыть недостающую информацию, которая позволит добраться до ваших сбережений. Мошенники рассчитывают на то, что источником необходимых им данных станут сами владельцы карт и счетов.

Обманщики звонят и представляются сотрудниками банковской службы безопасности, присылают сообщения «о блокировке карты». Пишут по электронной почте, что «вам положена компенсация, нужно лишь заплатить небольшую комиссию за ее перевод на ваш счет».

Легенды бывают самые разные. Но задача всегда одна: махинаторы играют на эмоциях, чтобы люди добровольно перевели им свои сбережения или сообщили секретные данные, которые позволят списать деньги с банковских карт. А в случае очной встречи, могут просто обчистить квартиру.

Чтобы завязать разговор, втереться в доверие и подтолкнуть к необдуманным действиям, преступникам нужно знать не так много. Для их целей вполне достаточно имени, адреса, номеров телефона и карты.

Когда клиенты сами выдают секретную информацию мошенникам или по их инструкции переводят деньги на чужие счета, банки не компенсируют потери. И в абсолютном большинстве случаев люди лишаются сбережений из-за собственной доверчивости, а не потому, что их счета взломали хакеры.

Таким образом, всем, кто подозревает, что их данные в результате последних взломов могли «утечь», просто следует быть очень внимательными и не поддаваться на возможные уловки, агрессивную рекламу и т.п.

Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: если база персональных данных попала в руки злоумышленников, возможны звонки для хищения денег, шантаж, направление ссылок с вредоносным программным обеспечением, которое предоставляет преступникам возможность удаленно управлять устройством. В социальных сетях могут создаваться фейковые аккаунты, через которые могут вестись действия от вашего имени. Не исключены вмешательство в частную жизнь, агрессивная реклама и другое. Поэтому будьте начеку.

Как защититься?

Полностью предотвратить утечки данных вы не можете. Но свести риск потери денег к минимуму — в ваших силах. Важно всегда соблюдать правила финансовой безопасности.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему достаточно знать только номер карты или даже просто номер телефона.

Платежи лучше проводить через безопасные шлюзы платежных систем: они перекидывают вас на сайт банка, который для подтверждения операции присылает код подтверждения в СМС-сообщении.

Подключите СМС-оповещения или push-уведомления об операциях. Так вы сразу же узнаете, если по карте кто-то проведет платеж без вашего согласия.

Если вам звонят или присылают сообщения от банка с тревожными или радостными новостями о балансе вашего счета, лучше не поддерживать разговор и сразу положить трубку, не отвечать на сообщение. Стоит набрать официальный телефон горячей линии — он указан на обратной стороне карты и на сайте банка. Объясните ситуацию специалисту, он подскажет, что в действительности происходит с вашим счетом и как лучше поступить в таком случае.

Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. В идеале все пароли должны быть разными, длинными, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. При этом желательно, чтобы для вас пароль имел смысл и вы могли его запомнить. Как и реквизиты карты, пароли нужно хранить в тайне.