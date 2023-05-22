Из 134 действующих на Гомельщине агроусадеб заявки на перерегистрацию подали меньше половины

Из 134 действующих на Гомельщине агроусадеб заявки на перерегистрацию подали только 66. Половина из них получили разрешения на дальнейшую деятельность, пишет газета “Днепровец”.

Напомним, с 1 июля 2023-го на туристическом рынке останутся только те агроусадьбы, которые пройдут перерегистрацию.

Как пояснил начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, «заявительный принцип по регистрации объектов агроэкотуризма уже не действует. Например, раньше человек просто заявлял о своем намерении оказывать агроэкотуристические услуги. При этом никто не мог проверить условия дома для проживания и прочее. Теперь, чтобы агроусадьба могла работать, ее владелец обязан сначала написать заявление в райисполком, где сформирована специальная комиссия. До выдачи разрешения специалисты оценивают состояние агроусадьбы, ее возможности в соответствии с нормами указа. В Гомельской области владельцы почему-то подавать заявки в райисполкомы не торопятся. Наверняка считают, что время есть, еще успеют. Мы получили заявки от 66 человек, 35 агроусадеб уже проверили и выдали владельцам положительные решения. Остальные заявки рассматриваются и, думаю, владельцы получат документы в ближайшее время. Другим агроусадьбам стоит поторопиться, иначе с 1 июля им будет запрещено продолжение деятельности”.