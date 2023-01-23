Бывшая няня детей Иваны Трамп Сюзанна Карри получила в наследство от первой жены Дональда Трампа апартаменты в Майами-Бич, которые оцениваются в $1 млн, сообщает The New York Postсо ссылкой на издание Insider, опубликовавшее сведения из завещания Иваны Трамп.

Также Сюзанна Карри, воспитывавшая Дональда Трампа-младшего, его сестру Иванку и брата Эрика, унаследовала собаку первой жены экс-президента США, скончавшейся в июле 2022 года.

«Я отдаю и завещаю свою собаку, Тайгера Трампа, или любого другого питомца, который у меня будет на момент моей смерти, своей подруге Сюзанне Дороти Карри», — говорится в завещании.

В случае если бы бывшая няня умерла раньше Иваны Трамп, собака перешла бы по наследству к Эрику Трампу, пишет gazeta.ru.

Таунхаус Иваны Трамп выставлен на продажу за $26,5 млн.