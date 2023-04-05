Иудеи начинают праздновать Песах

Песах начинается вечером 5 апреля, и отмечается весь следующий день, четверг, 6 апреля.

В Израиле празднование Песаха длится целую неделю, а два дня, в начале и конце пасхальной недели, объявляются выходными.

В пятницу, 7 апреля, начинается пасхальная неделя (холь ха-моэд Песах). Она продлится до 11 апреля и завершится вторым праздничным днем в среду, 12 апреля.

Песах — один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе евреев из Египта.

Есть у этого праздника и другие названия: Хаг ха-мацот («праздник мацы») — в память о том, что во время быстрого выхода евреев из Египта их тесто не успело закваситься; Хаг ха-херут («праздник свободы») — в память об избавлении от рабства; Хаг ха-авив («праздник весны»).

Согласно Торе, Песах отмечается 7 дней.

В первый вечер Песаха (вне Израиля — и во второй) устраивают семейное застолье — Седер. За праздничным столом читают книгу под названием Агада, вспоминают выход предков из Египта и представляют себя в их роли, стараясь рассмотреть давние события в контексте современности.

Единственный вид мучной продукции, который можно употреблять в пищу в дни праздника, — это маца. Весь процесс приготовления мацы — от добавления воды в муку до выпечки — не превышает 18 минут, и брожения не происходит.

Помимо мацы на Седере обязательно едят:

харосет — смесь из тертых яблок, орехов, фиников и вина в напоминание о глине, из которой древние евреи лепили кирпичи при строительстве египетских пирамид;

марор — горькая зелень (например, листовой салат), вкус которой напоминает о горечи рабства;

зроа — кусок жареной баранины с косточкой или куриное крыло в память о пасхальном жертвоприношении;

бейца — крутое куриное яйцо в память о храмовых богослужениях, символизирующее крепость и выносливость еврейского характера (яйцо — единственный продукт, при варке становящийся не мягче, а тверже);

карпас — кусок негорького овоща (картофель, петрушка, сельдерей, капуста), выражающий жизненное обновление. Карпас макают в соленую воду, напоминающую о слeзах, пролитых в рабстве, и заодно символизирующую Красное море, воды которого Б-г разверз для бегства евреев от египетской армии;

хазерет — мелко натертый хрен, который намазывают на марор наподобие бутерброда.

При проведении пасхального Седера каждый должен выпить 4 бокала вина или виноградного сока, которые символизируют 4 обещания, данных Всевышним еврейскому народу: «Выведу вас из-под ига египтян»; «Избавлю вас от рабства их»; «Спасу вас»; «Приму вас Себе в народ».

По традиции принято наполнять и пятый бокал и оставлять его для Элиягу ха-Нави (Ильи-пророка), который, согласно поверью, может в любой момент войти в дом.

В Израиле первый и последний дни Песаха официально являются выходными по всей стране. Прочие дни праздника также являются выходными для сотрудников госучреждений, а рабочий день остальных граждан на этот период сокращается вдвое.