История договоренностей в области ограничения стратегических вооружений началась в период Холодной войны, когда гонка вооружений между двумя военно-политическими блоками, лидерами которых являлись СССР и США, достигла своего пика.

Карибский кризис 1962 года стал поворотным моментом в истории Холодной войны. Он показал, как близко стороны могут подойти к ядерному конфликту, и стал катализатором для создания механизмов, направленных на снижение ядерной напряженности.

Так, первым международным договором в этой области стал Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой, который был подписан в 1963 году. Он предусматривал прекращение испытаний ядерных бомб в атмосфере, космосе и под водой, чтобы предотвратить радиоактивное загрязнение окружающей среды и снизить риск ядерной войны. Договор был подписан США, СССР и Великобританией. В настоящее время участниками Договора является 131 государство.

Договор о нераспространении ядерного оружия

Следующим важным витком развития договоренностей в сфере контроля над вооружениями стал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанный в 1968 году. С того времени к ДНЯО присоединились более 190 государств, в том числе Республика Беларусь. Он стал первым договором, ограничивающим распространение ядерного оружия и утверждающим нормы ядерного сотрудничества между государствами.

Идея ДНЯО возникла еще в 1957 году на конференции Генеральной Ассамблеи ООН по ядерной энергии. Однако первые серьезные переговоры начались только в 1960 году, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр публично выдвинул инициативу по созданию договора. СССР сначала выступал против инициативы, но позже согласился на ее обсуждение. Переговоры по ДНЯО длились несколько лет.

Подписанты ДНЯО обязуются не передавать ядерное оружие другим государствам, не развивать ядерное оружие, если оно еще не было разработано. В то же время ДНЯО позволяет государствам-участникам использовать ядерную энергию в мирных целях. Участниками договора являются почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны

В 1972 году США и СССР подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО). Идея подобного договора возникла еще в конце 1960-х годов в связи с большими затратами на гонку вооружений и риском тотальной ядерной войны. Тогда США предложили ввести жесткие ограничения на системы стратегической ПРО. СССР не принял это предложение, но в своем встречном предложении выдвинул инициативу о том, чтобы переговоры по ПРО включали обсуждение стратегических наступательных вооружений. Это встречное предложение было принято США.

Договор по ПРО установил ограничения на количество и места размещения систем ПРО, которые могли бы использоваться для защиты от ядерной угрозы. Кроме того, он запрещал распространение и тестирование новых типов систем противоракетной обороны. Договор также содержал положение о прекращении своего действия в случае, если «исключительные обстоятельства» поставили под угрозу «высшие интересы» страны. Соглашение действовало более 30 лет, пока США не вышли из него в 2002 году, обосновывая это необходимостью создать современную систему ПРО для защиты от возможных угроз со стороны террористов и «государств-изгоев». В тот период США начали «войну против терроризма», причиной которой послужили террористические атаки 9 сентября 2001 года. В итоге Договор по ПРО прекратил действовать в 2002 году.

ОСВ-I и ОСВ-II

В 1972 году СССР и США подписали Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-I), которое было заключено на пять лет. На смену ОСВ-I в 1979 году пришел ОСВ-II — Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. ОСВ-II ограничивал количество пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков, а также баллистических ракет класса «воздух-земля» (БРВЗ) суммарным количеством до 2400 единиц для каждой из сторон. Договор так и не вступил в силу, так как в 1979 году администрация США отозвала его из Сената, тем самым приостановив процедуру ратификации. В течение некоторого времени США и СССР продолжали соблюдать положения договора, однако не без нарушений.

ДРСМД

В 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который предусматривал уничтожение таких ракет на территории СССР и США. К маю-июню 1991 года договор был выполнен полностью. В общей сложности было уничтожено 2692 ракеты малой и средней дальности: 1846 со стороны СССР и 846 — со стороны США.

С 2007 года, на фоне общего ухудшения отношений России и США, стороны ДРСМД периодически обвиняли друг друга в его нарушениях, а также поднимали вопрос о выходе из него в одностороннем порядке. 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из договора. 2 февраля 2019 года Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на действия США также приостанавливает участие в ДРСМД. 2 августа 2019 года США официально вышли из договора, а МИД России официально сообщил о прекращении его действия.

Тем не менее, ряд стран-подписантов ДРСМД не стали выходить из него. Так, в сентябре 2019 года Александр Лукашенко заявил о намерении Беларуси продолжать придерживаться положений ДРСМД.

СНВ-I и СНВ-II

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) был подписан 31 июля 1991 года и вступил в силу уже после прекращения существования СССР — 5 декабря 1994 года. В мае 1992 года, подписав Лиссабонский протокол, к СНВ-I присоединились Беларусь, Казахстан и Украина.

Договор предусматривал количественное сокращение стратегических наступательных вооружений, таких как МБР и пусковые установки МБР, БРПЛ, тяжелые бомбардировщики, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и вооружения тяжелых бомбардировщиков. В договоре подробно описаны алгоритмы засчета вооружений и боезарядов, подлежащих сокращению, а также обозначены ограничения на места размещения и испытаний данных типов вооружения. СНВ-I считается одним из самых успешных в своей области договоров, так как к моменту его полной реализации было уничтожено 80% общемирового запаса стратегического ядерного оружия.

Срок действия СНВ-I истек 5 декабря 2009 года, а в январе 1993 года США и Россия подписали новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II). Договор предусматривал сокращение количества боезарядов на стратегических носителях до 3000-3500 единиц, а также требовал ликвидации всех баллистических ракет наземного базирования, оснащенных более чем одним боевым блоком, а также ликвидации боезарядов, которые числятся за развернутыми тяжелыми МБР. Россия ратифицировала СНВ-II в мае 2000 года, однако США не завершили аналогичные процедуры. 14 июня 2002 года, через день после выхода Вашингтона из Договора по ПРО, Москва объявила, что больше не считает себя связанной обязательствами СНВ-II. Таким образом, СНВ-II так и не вступил в силу.

СНП и СНВ-III

В 2002 году Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП), целью которого было ограничить количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве каждой из сторон. Договор не предусматривал никаких специальных процедур для его имплементации и соблюдения, а лишь юридически закрепил намерения сторон сократить и ограничить стратегические ядерные боезаряды. Договор о СНП утратил силу в связи со вступлением в силу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 5 февраля 2011 года.

СНВ-III предусматривал сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц для каждой из сторон. Договор, как и его предшественники СНВ-I и СНВ-II, предусматривал возможность взаимных инспекций на военные ядерные объекты сторон. СНВ-III был рассчитан на 10 лет, а в 2021 году был продлен до 2026 года.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в СНВ-III, обосновывая это намерением США и НАТО «нанести стратегическое поражение России», а также разработкой США новых типов ядерных боеприпасов. Тем не менее, в Москве заявили о намерении соблюдать ограничения договора в отношении количества носителей ядерных зарядов до завершения его жизненного цикла.

Таким образом, в 2023 году был приостановлен последний двусторонний договор в сфере контроля над вооружениями между крупнейшими ядерными державами. Единственным действующим многосторонним договором остается глобальный Договор о нераспространении ядерного оружия.

Алисия Иванова, младший аналитик, Совет по международным отношениям «Минский диалог».