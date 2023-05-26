Исследование: женатые люди не сожалеют о своих изменах

После романов на стороне женатые люди не раскаиваются, не сожалеют о своих изменах, испытывают от них удовлетворение и считают, что интрижка на стороне не навредила их браку, который по остальным параметрам можно назвать здоровым, пишет Science Daily.

К таким выводам пришли американские психологи после опроса двух тысяч человек.

«В средствах массовой информации, телевизионных шоу, фильмах и книгах мы видим людей, которые испытывают сильное чувство вины после измены. Но в нашей выборке такого не наблюдается. Рейтинги удовлетворенности были высокими — и в сексуальном, и в эмоциональном плане. При этом показатели чувства сожаления были низким. Эти результаты говорят, что неверность более сложна, чем мы привыкли считать», — заявил ведущий автор Дилан Селтерман.

Оказалось, люди заводят романы на стороне не потому, что разлюбили партнера. Дело в сексуальной неудовлетворенности. Примерно половина опрошенных не вступала в интимную близость с супругом. Другие причины адюльтера — стремление к независимости и сексуальному разнообразию.

Реже всего к измене подталкивали фундаментальные проблемы в отношениях — например, отсутствие любви или гнев в адрес партнера. То есть неверность — не обязательно говорит о глубоком кризисе в отношениях. Респонденты просто стремились к новым ощущениям, при этом испытывая сильную привязанность к супругу.

«У людей есть разные мотивы для обмана. Иногда они врут, даже если их отношения довольно хорошие. Мы не нашли веских доказательств того, что интрижки на стороне связаны с более низким качеством отношений или более низкой удовлетворенностью жизнью», — подытожил Селтерман.