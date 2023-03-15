Использование дронов и сбор биометрических данных властями и компаниями – нарушение прав человека

В своем докладе эксперт предупредила, что технологии слежки, в том числе технологии с высокой степенью риска, включая дроны, сбор биометрических данных, искусственный интеллект и шпионские компьютерные программы, все чаще используются в глобальной борьбе с терроризмом без необходимого учета верховенства закона и прав человека.

Финнуала Ни Илойн подчеркнула, что власти и частные компании находят оправдания применению подобных технологий, часто ссылаясь на исключительность таких случаев, но в итоге это приводит к их регулярному использованию – в нарушение таких прав населения, как право на неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения, мирных собраний и выражения мнений.

«Необходимо временно приостановить использование технологий высокого риска, вторгающихся в частную жизнь, пока не будут приняты необходимые меры безопасности», – сказала она. Финнуала Ни Илойн занимает пост Специального докладчика по вопросу о защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом.

Правозащитница выразила обеспокоенность по поводу активного использования дронов в ряде стран, широко распространенного неправомерного использования шпионских программ против представителей гражданского общества, диссидентов и журналистов, а также повсеместного внедрения сбора биометрических данных.

«Нерегулируемая передача технологий высокого риска государствам, систематически нарушающим права человека, должна быть прекращена», – заявила Специальный докладчик. Она также призвала власти регулировать деятельность компаний, занимающиеся передачей технологий наблюдения за границу.

Сбор биометрических данных

Спецдокладчик выразила обеспокоенность по поводу сбора биометрических данных уязвимых групп населения. К примеру, сбор такой информации в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане, ведет к тому, что она оказываются в руках террористических групп, предупредила эксперт.

Она также напомнила, что правозащитники ООН ранее выражали обеспокоенность в связи с действиями китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в контексте применения Китаем Закона о борьбе с терроризмом и мер по его реализации в этом регионе. По сообщениям, власти провели массовый сбор биометрических данных (таких как образцы ДНК, отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза и группы крови) жителей района.

Аналогичные опасения вызывает использование технологий сбора биометрических данных властями в Сомали, а также властями Израиля на оккупированной палестинской территории.

Финнуала Ни Илойн отметила, что данные технологии активно внедрялись властями стран во время пандемии COVID-19 под предлогом борьбы с этим заболеванием, но в некоторых случаях использовались для установления контроля за населением.

Спецдокладчик также обеспокоена ролью и влиянием базирующегося в Соединенном Королевстве Института биометрии – организации, связанной с частным сектором и правительствами, которая отличается исключительной закрытостью для представителей гражданского общества и правозащитников.

Дроны

Эксперт отмечает, что в последние годы дроны, которые ранее использовались в основном в военных целях, все чаще становились в странах технологией внутреннего назначения. Их, в частности, берет на вооружение полиция.

Так, после принятия в 2016 году Федеральным авиационным управлением США правила, разрешающего использование дронов в пределах внутреннего гражданского воздушного пространства, использование беспилотников местными правоохранительными органами, сначала в Соединенных Штатах, а затем и во всем мире, расширилось стремительными темпами.

Более 1000 полицейских управлений в Соединенных Штатах в настоящее время используют беспилотные летательные аппараты. Не менее 40 отделов полиции в Соединенном Королевстве применяют беспилотники. Дроны также используют правоохранительные органы в Китае, а Бюро общественной безопасности Синьцзяна сотрудничает с компанией DJI – ведущим мировым производителем дронов.

Беспилотники применяют полицейские в Австралии и Израиле, а также в ряде стран Африки, Европы, Персидского залива, Северной и Южной Америки.

Эксперт также подчеркнула, что дроны могут оказываться в руках террористов, повстанцев и других негосударственных групп.

«Как отметил Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, не менее 20 негосударственных субъектов получили вооруженные и невооруженные беспилотные системы, в том числе Ливийская национальная армия, Харакат Тахрир аш-Шам, Палестинский исламский джихад, венесуэльские военные перебежчики, Рабочая партия Курдистана (РПК), группировка «Мауте», Картель нового поколения Халиско, хуситы и ДАИШ», – сказал правозащитница.

Технологии слежки в частном секторе

В то время как ранее использование технологий шпионажа и слежки, как правило, было прерогативой государственных органов, сегодня такие инструменты все чаще приобретаются частным сектором.

Их используют компании в Израиле, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Венгрии, Северной Македонии, США и ОАЭ.

Крайне важно, чтобы деятельность этих предприятий, а также международных корпораций контролировалась в соответствии с обязательствами государств в отношении регулирования частного сектора в целях предотвращения нарушений прав человека, подчеркнула Спецдокладчик.