Искал клиентов для жриц любви: за организацию интим-услуг задержали 58-летнего минчанина

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Аддзел навін
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Фото носит иллюстративный характер, из открытых источников.

Установлено, что он около года использовал не менее трех девушек в возрасте от 30 до 40 лет для занятия проституцией.

«Фигурант искал претенденток на сайтах знакомств и в ходе виртуального общения предлагал своеобразную «подработку», — говорится в сообщении милиции. — После того, как девушки соглашались, задержанный сам находил клиентов в интернете, вел переписку от имени жриц любви, после чего высылал им информацию о месте и времени встречи. При необходимости мог предоставлять помещение для интимных свиданий. За «содействие» организатор получал свой процент».

Возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.

Известно, что минчанин ранее судим за аналогичные преступления.

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