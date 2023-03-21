Искал клиентов для жриц любви: за организацию интим-услуг задержали 58-летнего минчанина

Установлено, что он около года использовал не менее трех девушек в возрасте от 30 до 40 лет для занятия проституцией.

«Фигурант искал претенденток на сайтах знакомств и в ходе виртуального общения предлагал своеобразную «подработку», — говорится в сообщении милиции. — После того, как девушки соглашались, задержанный сам находил клиентов в интернете, вел переписку от имени жриц любви, после чего высылал им информацию о месте и времени встречи. При необходимости мог предоставлять помещение для интимных свиданий. За «содействие» организатор получал свой процент».

Возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.

Известно, что минчанин ранее судим за аналогичные преступления.