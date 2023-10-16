Иск Агаты Муцениеце о взыскании алиментов с Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце приняла решение обратиться в суд с иском на своего бывшего мужа, Павла Прилучного, с целью взыскания алиментов на обеспечение своих двух несовершеннолетних детей. Подробности искового требования Муцениеце вызывают интерес общественности.

Иск был подан 10 октября, и первое заседание назначено на 9 ноября. По информации, артистка требует, чтобы Павел Прилучный выплачивал 30% своего заработка на содержание детей до 2031 года, т.е., пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. После этого возраста процент суммы алиментов снизится до 25% от его заработной платы.

Согласно данным, продюсер Алина Красная ранее сообщила, что Павел Прилучный получает около полумиллиона рублей за один съемочный день. Если суд удовлетворит иск Муцениеце, это означает, что ей придется получать 150 тысяч рублей в день только на содержание детей.

В настоящее время Павел Прилучный, судя по словам его друзей, переводит бывшей жене 100 тысяч рублей каждый месяц. Однако, они также утверждают, что после развода актер столкнулся с финансовыми трудностями.

Агата Муцениеце выразила свое мнение относительно алиментов в своем личном YouTube-канале, где обратилась к разведенным мужчинам, просив их не экономить на своих детях и выплачивать алименты в полном размере, особенно когда речь идет о платежах за образование и другие потребности детей.

Этот случай судебной борьбы между бывшими супругами привлекает внимание общественности и ставит под вопрос финансовую ответственность родителей по отношению к детям после развода.