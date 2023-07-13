Ищете работу? В Беларуси появился новый вид мошенничества

В Беларуси появился новый вид мошенничества, который связан с вакансиями для приема на работу, сообщает пресс-служба банка БелВЭБ в своем телеграм-канале.

Оказывается, мошенники публикуют объявления на интернет-площадках с вакансиями для приема на работу. В банке заметили, что наиболее популярной площадкой, где размещаются подобные объявления, является «Куфар».

После того, как соискатель реагирует на заинтересовавшую его вакансию, общение переходит в телеграм, где обсуждают условия работы, а также зарплату. В случае согласия «работодатель» просить соискателя заполнить анкету якобы для отдела кадров.

— На данном этапе происходит разглашение персональных данных для дальнейшего хищения денежных средств, — уточнили в банке.

В пресс-службе призвали пользователей быть внимательными и пользоваться лишь проверенными сервисами, а также не переходить по подозрительным ссылкам.