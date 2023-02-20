Ирине Абельской подарили альбом с творчеством партизан

До конца февраля в Республиканском клиническом медцентре Управления делами президента работает интерактивная выставка «Партизаны Беларуси».

Затем она переедет в другие медучреждения страны.

«Мы гордимся тем, что наше учреждение — первое в системе Министерства здравоохранения, которое принимает такой замечательный проект, — цитирует medvestnik.by слова главного врача «лечкомиссии» Ирина Абельская с открытия выставки. — В нас наверняка проснутся стремления узнать больше о наших родных и близких. Я знаю, что уже сегодня некоторые наши сотрудники нашли сведения о своих родственниках, которые участвовали в партизанском движении, благодаря интерактивному ресурсу, находящемуся сейчас в нашем холле.

Сегодняшнее торжество — это продолжение тех серьезных мероприятий, к которым мы в нашем центре относимся с огромным вниманием и почитанием: ухаживаем за могилами погибших медицинских работников в Минском районе, посещаем Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, у нас была прекрасная поездка в Брестскую крепость-герой, приуроченная ко Дню медицинских работников.

В этом году мы надеемся также активно участвовать в мероприятиях, посетить мемориальный комплекс «Хатынь», ожидаем открытия музея-мемориала, над которым работает вся страна».

Сообщается, что на открытии выставки директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демянюк «подарил главному врачу РКМЦ альбом, в котором собрано творчество партизан, — между боевыми операциями они успевали и рисовать, и шутить».