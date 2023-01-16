Ирина ДОРОФЕЕВА: «Я, наконец, почувствовала сильное плечо рядом»

Заслуженной артистке Беларуси приписывают разные романы, однако одна довольно редко рассказывает про свою личную жизнь.

В минувшем году в одном из интервью Ирина Дорофеева призналась, что невероятно счастлива – рядом с ней мужчина, в которого она была влюблена еще в детстве, ее первая любовь.

«Это наш белорусский мужчина — моя первая детская любовь, и сегодня я невероятно счастлива. Знала, что этот человек мне нужен по жизни, и спустя столько долгих лет мы снова нашли друг друга. Я долго шла к самодостаточности, чтобы иметь право на простое женское счастье».

Не так давно в интервью журналу «Алеся» артистка снова поделилась своими чувствами: «Я так ждала любви, мечтала о ней, что устала мучить себя этим ожиданием. В какой-то момент остановилась и спросила себя: а что мне нужно и чего не хватает в жизни? Я вспомнила себя юную, ту девочку, которая мечтала о своём счастье. И когда у меня получилось вспомнить ту мечту, я поняла, чего же я жду. У меня просто открылись глаза: вот он, мой человек. Оказалось, что он с детства и во времена юности всегда был в поле зрения. Это очень близкий, родной человек, моя родственная душа и поддержка. Я, наконец, почувствовала сильное плечо рядом, поняла, что могу быть просто женщиной, а не бойцом и спортсменом. Так что никогда не поздно обрести своё истинное счастье».