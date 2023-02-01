Ирина Абельская тоже полетела в Зимбабве

Доктор медицинских наук, главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Ирина Абельская находится в составе официальной белорусской делегации, которая прилетела в Зимбабве.

Фото Ирины Степановны и Николая Лукашенко с государственного банкета, организованного по случаю визита Александра Лукашенко, публикуют местные средства массовой информации.

В зимбабвийских новостях появились и другие известные белорусские чиновники: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, министр сельского хозяйства Игорь Брыло, министр иностранных дел Сергей Алейник, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и другие.

Сообщается, что банкет «состоялся после того, как в течение дня было подписано несколько соглашений об усилении экономического сотрудничества. (..) Главы государств подняли тост за мир, процветание и крепкое здоровье народов двух стран».