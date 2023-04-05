Ирина Абельская показала супруге президента Зимбабве Оксилии Мнангагве «лечкомиссию»

В планах визита первой леди Зимбабве в Беларусь особое внимание — сфере здравоохранения. Поэтому встречается она с топовыми чиновниками от белорусской медицины.

Как сообщает Минздрав, официальный визит проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время государственного визита Александра Лукашенко в Хараре.

«В Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента главврач Ирина Абельская и ее коллеги продемонстрировали Оксилии Мнангагве возможности белорусской медицины и уникальные технологии, которые внедряются в центре, — говорится в сообщении Минздрава. — Посещение началось с видеопрезентации, а после гостье показали отделения, которые занимаются скринингами онкологических заболеваний, женским здоровьем, диагностикой и реабилитацией, обучением специалистов.

«Я знаю, как много внимания вы уделяете медицине в своей стране: охране материнства и детства, помощи семьям, подросткам. Для нас это очень важно, ведь наша система здравоохранения тоже уделяет этим направлениям большое внимания. Надеюсь, наше взаимодействие поможет усилить общие результаты по оказанию качественной медицинской помощи», — сказала Ирина Абельская.

Первой леди Зимбабве рассказали, что диагностика и лечение пациенток с женской патологией ведется по европейским стандартам. Провести необходимые исследования можно в один день — сюда входит МРТ, биопсия, УЗИ. Кроме того, в центе проводят скрининг, который помогает обнаружить опухоль молочной железы на 10 лет раньше, чем она начнет проявляться клинически. Это не только влияет на успешность терапии, но и экономит финансы: лечение первое и третьей стадии рака отличается по стоимости в 30 раз.

Сегодня же первая леди Зимбабве посетит РНПЦ «Мать и дитя», встретится с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, обсудит перспективы сотрудничества в сфере охраны материнства и детства.