Иран и Афганистан на пороге войны: на границе бои

На ирано-афганской границе начались боевые действия, стороны подтягивают живую силу и бронетехнику. Между Ираном и талибами Афганистана начались вооруженные столкновения на границе. Атакован иранский погранпункт. Стороны винят в эскалации друг друга.

Предварительно, инициатором столкновений стал «Талибан», который 27 мая атаковал погранпункт Ирана с применением бронетехники. Главари данной исламистской группировки обнародовали в Twitter угрожающее видео. Они уверяют, что приблизились к иранской военной базе в приграничной зоне, обещают устроить Тегерану джихад.

Показательно, что талибы называют режим Ирана «коррумпированным» и угрожают бороться против него «с большим энтузиазмом, чем против Америки».

«Если старейшины позволят джихад, мы скоро завоюем Иран», — угрожал предводитель афганских талибов.

Согласно версии Афганистана, эскалацию спровоцировал Иран, когда начал обстреливать приграничные районы провинции Нимроз. Тегеран, со своей стороны, обвинил талибов в инсценировке обстрелов. Иранские власти также заявил о непризнании власти «Талибана» в Афганистане.

«Мы не признаем нынешних правителей Афганистана и настаиваем на необходимости создания инклюзивного правительства», — заявил иранский МИД.

Ситуация крайне напряженная. Стороны подтягивают вооружение к границе, готовясь к столкновениям. Две страны оказались на пороге серьезной войны.