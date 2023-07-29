Инженеры создали «притягивающий луч» для борьбы с космическим мусором

Команда инженеров разрабатывает «притягивающий луч», который является основным устройством научной фантастики о космосе. Обычно он действует как инструмент для толкания и притяжения объектов на расстоянии без контакта. Это делают, чтобы бороться с космическим мусором.

Исследователи подсчитали, что они могут медленно перемещать многотонный объект на расстояние около 321 километра в течение двух-трех месяцев. Как пишет Futurism, ранние концепции действительно работают.

«Мы создаем электростатическую силу притяжения или отталкивания. Он похож на притягивающий луч, который вы видите в «Звездном пути», хотя и не такой мощный», — рассказал Ханспетер Шауб, заведующий кафедрой аэрокосмической техники Университета Колорадо в Боулдере.

Эксперимент проводится в большой вакуумной камере, которая имитирует условия космоса. Теоретически, на расстоянии около 15-30 метров космический корабль может выстрелить пучком электронов в кусок космического мусора и дать ему отрицательный заряд, создавая при этом положительный заряд в самом устройстве.

«Благодаря этой притягивающей силе вы можете по существу оттянуть обломки, даже не прикасаясь к ним. Это действует как то, что мы называем виртуальной привязкой», — сказал Джулиан Хаммерл, аэрокосмический инженер CU Boulder, участвовавший в исследовании.