«Интер Майами» объявил о переходе Месси

«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Американский футбольный клуб опубликовал в своем официальном аккаунте видео, подтверждающее переход в клуб аргентинского форварда.

Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.

Напомним, что 35-летний аргентинец провел последние два сезона в «Пари Сен-Жермен», куда перешел бесплатно по истечении срока контракта с «Барселоной». В Париже он выиграл три трофея — дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.