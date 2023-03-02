Информация об отравлении людей парфюмом — очередной фейк

На днях в интернет-пространстве появилась новость о том, что люди внезапно умирают после того, как понюхают пробники духов, предлагаемых на улицах и в торговых центрах. Мол, таким оригинальным способом диверсанты с Украины, маскирующиеся под торговцев парфюмом, поздравляют женщин российских и белорусских городов с праздником 8 Марта.

К сожалению, подобные сообщения можно встретить не только в ленте новостей в соцсетях: их пересылают в мессенджерах неравнодушные друзья, коллеги по работе и даже учителя в школьных чатах.

«Будьте аккуратны ! По городам ходят в основном женщины , предположительно с Украины , и предлагают понюхать пробники духов, — говорится в таких сообщениях. — Смерть наступает в течение нескольких минут . Это подарки с Украины нашим женщинам к 8 марта . Предупредите своих близких и детей!»

— Это фейк, — подчеркнула официальный представитель УВД Витебского облисполкома подполковник милиции Надежда Денисюк. — На Витебщине не зафиксировано ни одного факта отравления граждан невыясненными препаратами. Считаем, что это очередная «утка», распространяющаяся с целью дестабилизации общественного спокойствия.