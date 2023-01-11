Национальный статистический комитет опубликовал данные по потребительским ценам за декабрь. После двух месяцев дефляции, в октябре и ноябре, в Беларуси снова наблюдается рост цен. За последний месяц года инфляция составила 0,4%, сообщает Белстат.

Рост цен обеспечили продовольственные товары (+0,7% за декабрь) и услуги (+1,1%). Цены на непродовольственные товары снизились на 0,4%.

Инфляция в декабре год к году составила 12,8%. По итогам ноября этот показатель был на уровне 13,3%.

Базовая инфляция, не включающая сезонное и административно регулируемое изменение цен, в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,1%, с декабрем 2021 года — 14%.

В декабре больше всего подорожали овощи (+14,5%) и услуги воздушного транспорта (+14,6%). Далее расположились фрукты (+4,8%), туристические (+3,6%) и санаторно-оздоровительные (+2,8%) услуги.