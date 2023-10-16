Инцидент с угоном такси в Гродно закончился трагически

В Гродно произошел инцидент, который привел к трагическим последствиям. По информации, полученной от УВД Гродненского облисполкома, мужчина угнал такси и поехал в бар, где случилась драка, в результате которой он погиб.

Инцидент случился ночью, когда 32-летний водитель такси обратился в милицию. Он рассказал, что пассажир агрессивно вел себя и в конце поездки напал на него, используя ремень для брюк в качестве оружия. Водитель такси смог убежать, но пассажир угнал его автомобиль.

Полицейские оперативно отыскали угнанное авто, но водителя на месте не оказалось. Немного позже поступила информация о драке, которая произошла рядом с баром в Гродно. Один из участников драки погиб. Позже выяснилось, что погибший и угонщик такси оказались одним и тем же человеком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому случаю. Дополнительные детали происшествия расследуются компетентными органами.