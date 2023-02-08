Инаугурация Петра Павела пройдет без военного парада

Избранный президент Чехии Петр Павел отказался от проведения традиционного военного парада при церемонии инаугурации, которая состоится 9 марта.

Об этом журналистам сообщила будущая глава канцелярии Пражского Града Яна Вограликова.

«Военный парад не планируется. Вместо этого мы хотели бы открыть для общественности третий двор Пражского Града, где на больших экранах будет транслироваться торжественная церемония», — сказала она.

Вограликова добавила, что на инаугурации будут присутствовать бывшие президенты Вацлав Клаус и Милош Земан с женами, а также вдова первого президента Чехии Вацлава Гавела, члены правительства и представители других государственных ведомств.

Председатель палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова рассказала «Чешскому телевидению», что на церемонию могут быть приглашены и президенты соседних стран.

«Раньше такого не было, по крайней мере, насколько я знаю. Тем самым Павел может положить начало новой традиции», — сказала она.