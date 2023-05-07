Имейте в виду! В Минске из-за 9 мая изменили маршруты общественного транспорта

«Минсктранс» вывел на дороги столицы дополнительные автобусы и трамваи на период длинных выходных, с 6 по 9 мая, а также изменил маршруты некоторых автобусов из-за репетиций праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы.

Так, в воскресенье, 7 мая, с 18:45 и в понедельник, 8 мая, с 10:45 из-за репетиций у Монумента Победы изменят маршруты движения следующих видов общественного транспорта:

автобусов № 18, 26 по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях (с выполнением всех остановок на изменяемом участке);

автобусов № 100, 115Э, и троллейбуса № 22 по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул.Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке).

Временно изменят также маршрут автобуса № 300Э — он будет идти от автовокзала «Центральный» по ул. Бобруйская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранская, пр.Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях, при этом не делая промежуточных остановок на изменяемом участке.

Непосредственно 9 мая с 15:00 до 17:00 «Минсктранс» планирует отменить остановки общественного транспорта на следующих пунктах:

«Ленина», «Володарского» – для автобусов № 1, 69, 119С;

«Володарского», «Ленина», «Станция метро «Октябрьская», «Янки Купалы», «Площадь «Победы» – для автобуса № 100 и троллейбуса № 22 в обоих направлениях;

«Ленина» – для автобуса № 115Э.

С 8:00 до 23:00 в День Победы общественный транспорт также не будет останавливаться на пункте «Дворец Спорта», расположенном по четной стороне проспекта Победителей.

Также с 17:00 и вплоть до окончания мероприятий (ориентировочно в 24:00) изменят маршруты следующих автобусов:

№ 18, 26 по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

№ 57 по ул. Пулихова, ул Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К.Цеткин, пр.Дзержинского в обоих направлениях;

№ 100, 115Э и (а также троллейбуса № 22) по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул.Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

№ 300Э от автовокзала «Центральный» по ул. Бобруйская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Аранская, пр.Партизанский, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальная, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях;

автобус № 115Э не будет останавливаться на промежуточных остановочных пунктах.

В «Минтрансе» подчеркнули, что маршруты пассажирского транспорта, а также период ограничения движения могут оперативно изменяться при необходимости.

Об изменении графика сообщили и в Минском метрополитене — поезда будут ходить чаще. Так, на Московской и Автозаводской линиях метро с 6:30 до 24:00 поезда будут ходить каждые 5 минут, а на Зеленолужской интервал движения поездов с 10:00 составит 8 минут.

Кроме того, в Минском метрополитене предупредили, что 9 мая во время проведения праздничных мероприятий на площади Победы будут ограничивать вход и выход на одноименной станции — со станции метро «Площадь Победы» нельзя будет выйти в вестибюль со стороны Монумента Победы.

Руководство метрополитена также призвало пассажиров заранее позаботиться о покупке жетонов и проездных билетов, чтобы в предпраздничные и праздничные дни избежать очередей.