Имейте в виду: каршеринговые компании теперь могут проверить, есть ли у вас водительское удостоверение

Действительно ли у потенциального клиента есть права, теперь смогут проверить каршеринговые компании или организации, осуществляющие перевозки. На едином портале электронных услуг доступен новый сервис — «Подтверждение факта выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом».

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Национального центра электронных услуг.

Услуга может пригодиться работодателям, чтобы убедиться в надежности выбранного кандидата при трудоустройстве в качестве водителя, перевозящего пассажиров или грузы. Кроме того, подобный сервис поможет пресечь факт создания аккаунта в приложении каршеринговой компании пользователю, не имеющему водительского удостоверения. Не секрет, что многие клиенты каршеринга с помощью подобных уловок пытаются скрыть возраст или информацию о лишении прав.

Сообщается, что электронная услуга оказывается на основе информации АИС ГАИ. Поиск ведется по идентификационному номеру гражданина или по серии, номеру и дате выдачи водительского удостоверения.