Илон Маск признан лауреатом Всемирной космической премии IAF 2023

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, был удостоен высшей награды в мире космоса на 74-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК) в Баку. Это важное событие отмечает его выдающийся вклад в космическую индустрию и преданность делу исследования космоса.

Илон Маск был награжден Всемирной космической премией Международной астронавтической федерации (IAF) за 2023 год. Награда вручалась за его видение будущего космической индустрии, устойчивость и готовность инвестировать личные ресурсы в исследования космоса. SpaceX, под его руководством, произвела революцию в индустрии, представив инновационные системы запуска и сделав космические полеты доступнее и экономически выгоднее.

Важно отметить, что, несмотря на отсутствие Илона Маска на мероприятии, награду вручила Стефани Беднарек, старший директор SpaceX по продажам коммерческих запусков, от его имени. Кроме того, другие награды IAF были вручены командам НАСА, Европейского космического агентства и команде космического телескопа «Джеймс Уэбб», что подчеркивает важность их вклада в космическую науку и исследования. Получение этой высокой награды Маском подчеркивает его роль в современной космической индустрии и его стремление расширить границы человеческих возможностей в исследовании космоса.