Илон Маск предупреждает о возможности гражданской войны из-за миграционной политики ЕС

Илон Маск, американский предприниматель и миллиардер, выразил опасения относительно миграционной политики Евросоюза и предупредил, что она может привести к гражданской войне. Его мнение было высказано в ответ на критику миграционной политики европейских стран, которую выразил британский политический обозреватель.

Маск заявил, что современные тенденции в миграционной политике могут привести к неизбежному конфликту, и он представляет собой возможную угрозу гражданской войны в Европе.

Ранее глава МВД Великобритании, Суэлла Браверман, также выразила опасения относительно нелегальной миграции и подчеркнула сложности, связанные с мультикультурализмом в Европе, а также существование «параллельной жизни» среди мигрантов в европейском обществе.