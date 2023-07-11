Икона «Неопалимая Купина» отправилась в воздушный Крестный ход над Беларусью

Сегодня начался воздушный Крестный ход над территорией Беларуси с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина».

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина́» – одна из самых сложных по композиции и символическому истолкованию икон. Эта икона изображает Божию Матерь через один из её ветхозаветных прообразов – неопалимую купину, то есть несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею. «Неопалимая Купина» является главной покровительницей и защитницей белорусских спасателей. А вообще икона у верующих считается защитницей от пожаров.

6 июля прошла торжественная церемония, в ходе которой Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин совершил обряд торжественного освещения Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и вручил ее министру по чрезвычайным ситуациям Вадиму Синявскому для проведения богослужений в областных подразделениях МЧС.

Облет с духовной святыней спасателей будет проходить в течение нескольких недель на вертолете авиации МЧС через все областные города Беларуси для проведения богослужений с участием работников спасательной службы.

Сегодня икона побывает в Брестском и Гродненском областных подразделениях МЧС.