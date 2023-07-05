Июль для многих станет испытанием на прочность

Магнитные бури в июле могут причинить немало неприятностей. Ожидается несколько сильных волн, которые почувствуют не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди.
Даты магнитных бурь
Первая сильная магнитная буря ожидается 9 июля. Она достигнет К-индекса 4, а это значит, что ухудшение самочувствия может быть у многих людей на планете.
Следующая буря накроет Землю с 12 по 13 июля. Эта буря будет затяжная и еще более мощная — до К-индекса 5.
После короткой передышки планету накроет сильный геомагнитный шторм — с 16 по 19 июля. Далее небольшая магнитная буря ожидается 26 июля. И в конце месяца стоит ожидать еще одну затяжную — 30 и 31 июля.
Как действует магнитная буря на человека
В дни магнитных бурь люди могут чувствовать общее ухудшение самочувствия, нарушение сна, головные боли. У людей с хроническими заболеваниями могут быть обострения. Более всего воздействию магнитных бурь подвержены пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети.
Основные симптомы:
Головная боль, мигрень, головокружение
Сонливость, бессонница
Раздражительность, обострение тревожности
Нарушение концентрации, трудности с внимательностью
Депрессивные состояния, угнетенность
Упадок сил, быстрая утомляемость
Обострение хронических заболеваний
Скачки давления и сердечного ритма
Проблемы с пищеварением, тошнота, отсутствие аппетита
Как помочь организму в дни магнитных бурь
Медики рекомендуют придерживаться в такие дни нормального графика дня, полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов), правильно питаться, больше дышать свежим воздухом и употреблять достаточное количество воды.
Тяжелые физические нагрузки стоит ограничить, а интенсивные занятия спортом заменить на легкие пробежки или бассейн.
Улучшить состояние поможет утром контрастный душ, прогулка в парке, отдых, достаточное количество воды, расслабляющая ванна вечером.
В еде стоит исключить острую, жирную, вредную пищу и алкоголь. Желательно включить больше фруктов и овощей, а кофе заменить чаем.