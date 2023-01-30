Джошуа Браудер, основатель компании DoNotPay, сообщил неприятное известие – ему буквально запретили реализовать проект ИИ-адвоката, который мог бы помогать людям защищать свои права в суде. Что интересно, запрет обоснован юридически.

Как написал Браудер, представители адвокатских коллегий нескольких штатов США устроили ему террор, угрожая тюремным заключением. Но не из зависти или опасения, что ИИ может лишить их работы, а потому что DoNotPay «нарушает законы этих штатов». Все просто – у ИИ нет лицензии адвоката, а ведение несанкционированной юридической практики является прямым нарушением закона. Но, поскольку приложение в тюрьму не посадишь, туда грозят отправить его создателя и владельца.

Одно дело, когда люди прибегают к услугам ИИ во время подготовки к суду — в таком случае это равносильно чтению справочника. Но Браудер хотел положить смартфон с приложением своему клиенту в карман и дать ему наушник, чтобы ИИ мог слышать происходящее в суде и давать советы в реальном времени. Но кто его на это уполномочил? Браудер не запрашивал разрешения на проведение такого эксперимента, да и вряд ли бы его получил, пишет Техкульт.

Вполне логично, что давать консультации в качестве «умного справочника» и работать в качестве настоящего адвоката – очень разные вещи. Вероятно, ИИ смог бы аргументировано оспаривать претензии и отвечать на вопросы судьи, но вся остальная работа юриста ему пока не под силу.