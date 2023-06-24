Игорь ТУР: «Пригожин не дурак…»

Журналист телеканала ОНТ Игорь Тур поделился своим мнением по поводу событий в России.

«То, что говорит Пригожин, что стало для него основанием попытки военного мятежа, а это проблемы в российской армии от низов до командования — большинство офицеров это всё видят, согласны с этим практически полностью — и согласны, получается, с Пригожиным? Нет. Согласны лишь с тезисами Пригожина, но не с ним как с личностью, — пишет Тур в своем телеграм-канале. — Пригожин с военачальника давно ушёл в политику. По сути, если брать суть риторики, не умаляя боевых заслуг, то очень много параллелей между сегодняшним Пригожиным, давним Навальным и Тихановской 2020-го: «Мы против всего плохого, за всё хорошее, для этого нам нужна власть».

Есть только одно существенное различие между ними. Пригожин — умён. Это факт. Но эмоционально нестабилен — это тоже факт. И идейный — факт не менее очевидный.

Эмоции завели идейность умного Пригожина в тупик. Умом он понимал, наверное, что Путин не пойдёт на выполнение требования «дайте нам Шойгу!», потому что это автоматически крах власти Путина. Но эмоции вели Пригожина… куда?

Два сценария, на мой взгляд: или успешное выполнение приказа о ликвидации Пригожина, или боевой конфликт на территории России с признаками гражданской войны.

Любые переговоры есть беда для России. Вопрос времени.

Лучшее, что может сделать идейный патриот ярости Пригожин — остыть, взять голову в руки, сложить оружие и сдаться. Тяжелое офицерское решение.

Тем более, что Пригожин, очевидно, будет расстрелян.

Пригожин не дурак.

И он не пошёл бы на мятеж без чёткого понимания, что за ним ещё и силы из конкретных политиков, олигархов, силовиков и прочих башен Кремля.

Путин в своём обращении ни разу не назвал фамилию «Пригожин» не потому, что фамилия под запретом. А потому, что это не «Пригожинский мятеж», а всё куда сложнее и хуже.

Кажется, скоро мы услышим много интересных фамилий под новостями о возбуждении уголовного дела за государственную измену…

Отсутствие чётких решений власти играет на руку мятежникам. Чем дольше, тем хуже.

Пригожин-то свои решения принял будь здоров, не так ли?..»