Игорь Тур поддержал Арину Соболенко

Сегодня Арина Соболенко сразится за выход в финал «Ролан Гаррос».

Уже определились все пары полуфиналистов

В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем, а Каспер Рууд — с Александром Зверевым.

В женском одиночном разряде победительницу прошлогоднего турнира Игу Швентек ждет полуфинал против Беатрис Аддад-Майи, а Арина Соболенко поборется за выход в финал с Каролиной Муховой.

Полуфиналы пройдут 8 и 9 июня.

Журналист телеканала ОНТ Игорь Тур пожелал белоруске выиграть престижный турнир: «Победы тебе, Арина, над Каролиной Муховой!!! А потом — и в финале рви соперницу, забирай «Роллан Гаррос» себе. И Беларуси.

Остальное разрулится, дело-то молодое…

Вперёд, Соболенко!»

Напомним, что недавно Соболенко заявила, что не поддерживает войну в Украине и А.Лукашенко.