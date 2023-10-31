Игорь Николаев, известный певец и композитор, подал заявку на регистрацию товарного знака «Дельфин и русалка» в Роспатент. Этот товарный знак предназначен для услуг по приготовлению пищи и напитков в гостиницах. Согласно международной классификации, эти услуги относятся к классу 43, который также включает в себя деятельность по бронированию для путешественников.

Игорь Николаев уже обладает правами на бренд «Дельфин и русалка», которые были получены им ранее в июне 2023 года. Однако ранее эти права использовались для других видов деятельности, таких как реклама, консультации и развлечения.

Кроме того, известно, что Игорь Николаев также зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Роспатент утвердил эту заявку и разрешил использовать этот бренд для продажи напитков, включая алкогольные, безалкогольные и молочные, до 2033 года.