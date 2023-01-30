Игорь Меркулов: «Не нужно изводить себя мрачными мыслями о том, на что мы повлиять не можем»

Председатель правления Сбер Банка (Беларусь) Игорь Меркулов рассказал, как жить и работать в условиях санкций.

— Белорусская экономика благодаря накопленному внутреннему потенциалу оказалась довольно адаптивной, — рассказал банкир в интервью Office Life . — Я знаю, что российские компании интересуются опытом, как Беларусь работает в условиях санкций. Вот, смотрите, правительства России и Беларуси запустили совместные программы по импортозамещению, в них будет инвестировано $1,5 млрд.

Да, сейчас есть падение экономики, но за падением всегда следует рост. Промышленность работает — значит, люди получают зарплаты, ходят в магазины, рестораны, тратят деньги — растет сектор услуг… Технологии тоже будут развиваться — как показал опыт, этому тренду ограничения не помеха.

На мой взгляд, именно в эпоху столь стремительных изменений для бизнеса открываются наибольшие потенциальные возможности.

Да, действительно, мы привыкли жить в относительно стабильной и предсказуемой среде, хорошо понимать свои долгосрочные цели и конкурентный ландшафт. Сегодня наша бизнес-реальность принципиально изменилась.

Если вы привыкли работать только в тепличных условиях, достаточно сложно будет быстро перестроиться и адаптироваться к новым правилам игры. Однако именно те, кто разглядит в быстро трансформирующейся среде новые возможности и точки роста, добьются по-настоящему впечатляющих результатов даже в условиях падающего рынка.

Поэтому мой главный совет: сосредоточиться на поиске долгосрочных перспектив и точек роста. Ну и, конечно, не нужно изводить себя мрачными мыслями о том, на что мы повлиять не можем. Нужно помнить, что жизнь коротка, и радоваться ей, ценить то важное, что есть у каждого из нас, — семью, детей, команду — и настраиваться на лучшее.