Игорь Брыло про урожай: «Начинаем немного переживать…»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в эфире телеканала ОНТ рассказал, как погодные условия влияют на урожай.

«Посеяли все вовремя, но жара чуть-чуть выбивает из колеи, — цитирует его БЕЛТА. — И мы начинаем немного переживать. Сейчас интенсивно убираем травы, чтобы заготовить полноценные корма. Большое количество земли будем пересевать — это надо сделать, потому что подгорают посевы. Будем убирать, будем кормить, будем ждать дождя, чтобы получить второй укос трав. Есть нюанс по погоде. Все видят, сколько времени нет у нас дождя. Но тем не менее, думаю, из этой ситуации выйдем достойно».