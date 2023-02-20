В Центральной районной больнице Смолевич прошел республиканский консилиум медицинских экспертов с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и губернатора области Александра Турчина.

Как объяснил министр здравоохранения, «сейчас идёт борьба за жизнь всех девяти пациентов. Конкретные прогнозы будут ясны после заключения консилиума».

В дорожно-транспортном происшествии в Минской области на 9 км автодороги Р-69 произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. Погибли 11 пассажиров маршрутки. Из них двое подростков.

На скорой в Смолевичскую ЦРБ привезли 9 пациентов. Из них двое — дети (11 и 17 лет). Четверо пострадавших госпитализированы в отделения реанимации, два – в отделения хирургии, троим сейчас проводится оперативное вмешательство.

«Из РНПЦ травматологии и ортопедии на помощь местным врачам выехала бригада специалистов-травматологов, из областных больниц (взрослой и детской) прибыли внештатные специалисты анестезиологи-реаниматологи и хирурги, из для оказания помощи врачам ЦРБ, — сообщает Минздрав. — На помощь смолевичским специалистам также выехала бригада из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, для оказания медицинской и психологической помощи родственникам погибших выехали специалисты РНПЦ психического здоровья.

Развернуты три операционные, проводится противошоковая терапия. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния».

Из 9 пациентов — 3 в состоянии средней степени тяжести, 6 — в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав.

«Работает бригада специалистов — Смолевичской ЦРБ, Минской областной больницы, РНПЦ — травматологии и ортопедии, неврологии и нейрохирургии, психического здоровья. Пациентам оказывается вся максимальная помощь в том числе чтобы подготовить к транспортировке в другие учреждения», — сказал Дмитрий Пиневич. Одного пациента уже транспортировали в областную больницу. «Мы пока планируем, после стабилизации состояния перевезти 4 пациентов в областную больницу. Одна пациентка поступит в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ещё трое — в Центр сочетанной травмы БСМП, девочка — в РНПЦ детской хирургии», — сказал он.

Днем 20 февраля на автодороге Р-69 вблизи города Смолевичи произошло лобовое столкновение гружёного автомобиля МАЗ и маршрутного такси.

В результате ДТП водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, один из них ребенок, погибли на месте, еще 10 человек госпитализированы.

Работу следственно-оперативной группы координирует Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора и его Первый заместитель Олег Шандарович, сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону: 8 (017)389-50-02.