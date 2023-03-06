Хулигана нашли по отпечаткам пальцев на почтовом ящике

Костюковичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 28-летнего мужчины.

«В начале февраля местная жительница обратилась в РОВД с сообщением о повреждении почтовых ящиков в подъезде жилого дома в микрорайоне «Молодежный», — рассказывает Ирина Рачковская, официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. — На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. С участием специалиста Костюковичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр подъезда, с поверхностей ящиков изъято несколько следов рук.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 28-летнего местного жителя, который накануне приходил в гости к приятелю, проживающему в этом подъезде. По результатам судебной дактилоскопической экспертизы, проведенной судебными экспертами Костюковичского районного отдела ГКСЭ, установлено совпадение изъятого на ящике следа руки с отпечатком задержанного.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что в гостях изрядно выпил. Когда хозяин пошел выгуливать свою собачку, гость, оставшись в подъезде, стал вырывать закрытые дверцы ящиков…

Сотрудникам правоохранительных органов подозреваемый не смог объяснить причину своего поступка, так как находился в состоянии алкогольного опьянения…»