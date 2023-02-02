Хотели продать дорогущий арендованный «Мерседес»

Машину арендовали на сутки, выключили систему отслеживания местоположения, а потом разобрали авто на детали.

За хищение арендного премиум-авто задержан криминальный дуэт.

«В милицию обратились представители фирмы по прокату автомобилей с заявлением о пропаже Mercedes 2017 года выпуска, — сообщает пресс-служба МВД. — Иномарку заявленной стоимостью 132 тысячи рублей арендовали на сутки, вовремя не вернули, а система отслеживания местоположения оказалась выключена.

Сыщики выяснили, что клиент обратился в фирму с подложными документами, удостоверяющими личность. Тем не менее организатора схемы установили и задержали при силовой поддержке ОМОНа и «Алмаза». Им оказался 36-летний минчанин. После задержали его подельника — 28-летнего россиянина, помогавшего сбыть Mercedes.

Во взаимодействии с коллегами из России на СТО в Московской области похищенный автомобиль обнаружен в разобранном виде и изъят.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы».