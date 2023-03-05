Хотели, как хуже, а получилось… как всегда: о новом ужесточении Кодекса о культуре

Сочувствую районным чиновникам. Их жизнь день ото дня становится все более опасным хождением про минному полю. Недавно на их светлые головы свалилось новое положение Кодекса о культуре касательно выставочной деятельности на подведомственных территориях. Забот им точно прибавляется. Организаторы выставок должны будут не менее, чем за 10 дней подавать им, местным управленцам, заявку о мероприятии. В заявке должен быть список участвующих и краткая информация о них, а также фото работ, которые готовятся к публичному показу.

Ну, представляю, сколько бумажной прибавится работы. Нервов тоже. Не у художников — у чиновников! Подумайте, это немалый труд просмотреть фото работ персонально каждого участника, а также сверить фамилии с существующим с недавних времен списком неугодных, неправильных, несознательных. А в художественных выставках, как правило, участвует по 200-300 человек. А вдруг кто проберется между строк?

Ох, чувствую, спустят они этот строгий формуляр со временем на тормоза… Ведь какая волокита предстоит.

Кстати, ушлый чиновничий ум заранее уточняет, что вся ответственность лежит на организаторах выставок – на Белорусском союзе художников, на дирекции Дворца искусства, на директорах частных музеев и галерей. То есть с одной стороны, управленцы будут проверять выставки, с другой стороны, никакой ответственности перед вышестоящими органами нести за них не хотят.

Ловко, однако.

А что же думают сами организаторы выставок?

Они пожимают плечами и от публичных комментариев отказываются. Потому что надоело толочь воду в ступе, подкидывая пищу для шельмования разным идиотским телеграмм-каналам. Если они рассчитывали на «либеральный вой», то ошиблись.

Во-первых, для сведения, списки перед любой выставкой составлялись всегда, хотя бы для того, чтобы сделать грамотный этикетаж каждому экспонату. Теперь добавится фото — долго ли умеючи с нынешними гаджетами?

Во-вторых, многие художники попросту перестали участвовать в вернисажах по собственному желанию, они ушли во внутреннюю эмиграцию. Так что никакие «списки» их уже не волнуют в принципе. И, кстати, что они потеряли от неучастия? Ничего. Закупок теперь государство все равно не делает. А слава… «Что такое слава? Какой ценой дается право…» Душу дьяволу продавать, что ли, чтобы засветиться лишний раз во Дворце искусств? Как писал лауреат Нобелевской премии по литературе француз Андре Жид, для того, чтобы меньше страдать от узости тюремной камеры, лучше оставаться посередине. Не будем лезть на стенку. Да и настоящий художник, в принципе, не должен жить на баррикадах. Иначе у него сбивается прицел. Это уже цитата от Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

В-третьих, и самых главных, на развитие изобразительного искусства никакие указивки сверху-снизу, слева-справа не влияют и влиять не могут. Люди, которые сочинили новое положение для Кодекса о культуре, очень поверхностно представляют себе жизнь Художника. Они хотели его взять под уздцы, унизить строгими правилами? Но человек, который каждый день работает в мастерской, терзаясь сердцем и умом над холстом или камнем, над графическим листом или деревом, меньше всего думает о выставке. Ему совершенно все равно даже, что скажет его величество зритель. Никто не рассчитывает на публичный успех. А если именно это ведет человека к холсту, то он авантюрист. Или обычный коммерсант. Потому что настоящее искусство – это разговор с Богом о самом себе. Разговор, который оплачивается такими нервами, такими сомнениями, самобичеванием и болью…

Конечно, я говорю о настоящих художниках, о людях призванных свыше. Для них любые кодексы и положения – это ноль по фазе, простите за жаргон. Они судят себя сами, и не многим из нас дано понять, что это за тяжкая бремя — быть художником.

Конечно, наша будущая выставочная жизнь будет, наверное, более скромная, чем могла бы. Минск опять не вырвется в лидеры мирового изобразительного искусства. Как будто мы в том списке когда-то значились…

Тем не менее все великие произведения, которым суждено воплотиться на нашей земле, все равно будут написаны, созданы, претворены в материале. Вопреки. Искусство всегда создается вопреки. И райисполкомы, облисполкомы и – страшно сказать! – даже Министерство культуры здесь совершенно не при чем.

Елена МОЛОЧКО.