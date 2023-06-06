«Хорошки» покоряют Париж

Белорусский танцевальный коллектив «Хорошки» выступает в Париже 6 и 7 июня. Государственный академический заслуженный хореографический ансамбль отправился в столицу Франции по приглашению Посольства Беларуси.

Сегодня «Хорошки» примут участие в концертной программе в рамках тематического социально-культурного мероприятия, посвященного Дню русского языка. Концерт пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в г. Париже.