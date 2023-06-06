«Хорошки» покоряют Париж

Белорусский танцевальный коллектив «Хорошки» выступает в Париже 6 и 7 июня. Государственный академический заслуженный хореографический ансамбль отправился в столицу Франции по приглашению Посольства Беларуси.
Сегодня «Хорошки» примут участие в концертной программе в рамках тематического социально-культурного мероприятия, посвященного Дню русского языка. Концерт пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в г. Париже.
А 7 июня ансамбль «Хорошки» проведет сольный концерт на сцене Российского духовно-культурного православного центра в Париже. На мероприятие приглашены представители дипломатического корпуса и руководства международных организаций, аккредитованных в г. Париже, представители деловых кругов и общественности Франции, представители белорусской диаспоры.