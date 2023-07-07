«Хороший иностранный тренер – это дорого». Почему отечественные футбольные специалисты против тренера-иностранца?

Пока национальная сборная Беларуси остается без наставника.

Напомним, что после победы сборной Беларуси над командой Косова (2:1) в квалификации Евро-2024 был отправлен в отставку главный тренер сборной Георгий Кондратьев.

По некоторой информации, одним из претендентов на пост главного тренера сборной является бывший игрок «Барселоны» испанский специалист Хосе Мария Бакеро.

Вот как отреагировали на эту новость некоторые белорусские футбольные специалисты:

Сергей БАЛАНОВИЧ, полузащитник «Макслайна»:

– Мне кажется, что для нашей страны лучшим выбором будет тренер-белорус, который знает внутреннюю кухню, внутренние проблемы футбола, который может ездить на игры высшей лиги и первой лиги. Ему не нужно будет объяснять фамилии игроков, которые вызывались раньше, либо перспективных молодых футболистов.

В любом случае, если приедет тренер-иностранец, ему нужен человек, который будет объяснять и рассказывать про всех. Когда это знакомство завершится, только тогда, может быть, что-то получится. Все очень зависит от мнения того человека, который будет все говорить иностранцу. Может быть, ему кто-то нравится, а кто-то нет.

Мое мнение – белорусский тренер должен возглавить национальную команду.

Юрий ПУНТУС, экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу:

— Можно ли чего-то добиться вместе с иностранцем? В футболе что-то предсказывать — дело неблагодарное. Мне тяжело предсказать, добьемся ли мы какого-то результата.

Давайте отталкиваться от того, что был Бернд Штанге, и все футбольное сообщество считает, что на то время он внес свой большой вклад. Я тоже отношусь к Штанге по-своему.

Мое убеждение — белорусской сборной должен руководить белорус, а кто — это уже сложно рекомендовать. Ясно, это должен быть какой-то опытный человек, не молодой, на перспективу, а авторитетный для молодежи, мотиватор. Верить в то, что к нам придет большой специалист из рубежа — я сомневаюсь. Это будет характерный уровень невостребованности в своей стране. Тренер хочет работать со сборной любой страны, тем более в Беларуси работать иностранцу интересно. Верить в то, что придёт человек, который сдвинет наш футбол. К тому же будет вопросы денег, мы же знаем, как иностранные тренеры обеспечены финансами. Я за белорусского тренера.

Виталий КУТУЗОВ, бывший нападающий сборной Беларуси:

– Хороший тренер – это дорого. Юрий Пунтус – дешево и сердито. Кто из свободных иностранных тренеров мог бы возглавить сборную? Кому терять нечего!

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.