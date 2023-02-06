Художник Сергей Стельмашонок рассказал про мечту своего отца, народного художника Беларуси Владимира Стельмашонка.

Кстати, и отец и сын родились в один день.

«Сегодня у моего отца Владимира Стельмашонка день рождения – ему исполнилось бы 95 лет, — напомнил Сергей Стельмашонок в соцсетях. — Народный художник Беларуси, мастер орнаментально-живописных портретов (все знают его знаменитый портрет Якуба Коласа), создатель монументальных объектов – станций метро Московская и Площадь Победы; витражей в Доме Литератора и в Музее Якуба Коласа…

Но знаете, помимо грандиозных проектов, отец был еще потрясающим рисовальщиком.

Помню, как он возвращался из поездок с внушительными альбомами зарисовок, полноформатными рисунками и акварелями. Ещё в детстве, глядя на эти работы, я чувствовал, какой он на вкус – шелестящий солёный бриз на море, как звучит скрежет старой барки о причал и крики чаек над головой тёплым итальянским вечером. Как девушки с загорелыми ногами, смеясь, идут по набережной, а волосы у них развеваются. И как, потрескивая, пахнут жареные каштаны возле Собора Парижской Богоматери…

У отца был такой дар – уловить самую суть окружающего мира и передать в рисунке ощущения радости, свободы, света. Спасибо, папа, за этот невероятный опыт!

…Была у отца мечта – создать Центр Детского Эстетического Воспитания. Мечта еще не воплотилась, но недавно появилось чувство, что все-таки есть шанс. Я был в жюри конкурса детского рисунка и поразился, как рисуют нынешние дети – с огромным желанием и удовольствием! На конкурс прислали 800 рисунков!!!

Папа, похоже, задуманный тобой Центр появится. Хорошие идеи, как и рукописи, не горят. Они просто иногда опережают время и ждут. Подходящего поколения».