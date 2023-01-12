Хорошая новость: Роскомназдор снял блокировку с сайта «Народной Воли»

И проинформировал об этом редакцию.

В уведомлении говорится: «Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уведомляет, что на основании выявленного факта удаления запрещенной информации принято решение об исключении указателя страницы сайта в сети «Интернет» https://www.nv-online.info из Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Аналогичное уведомление Роскомнадзор направил также и белорусскому регистратору доменного имени hoster.by.