Холод и снег. Прогноз погоды для Беларуси на 6 декабря

6 декабря жителям Беларуси предстоит столкнуться с серьезным падением температуры и неблагоприятными погодными условиями. Ожидается до 17 градусов мороза, а также снегопады и изморозь.

В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями. В некоторых районах страны возможен небольшой снег. Местами ожидаются туманы и изморозь. На дорогах возможно образование гололедицы, что может создать опасные условия для движения. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха упадет до отметок от минус 5 до минус 11 градусов, а при ясной погоде даже до минус 12-17 градусов. Днем же стоит ожидать от -1 градуса на юго-западе до -10 градусов на северо-востоке.