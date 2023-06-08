«Холера и гепатит»: Онищенко спрогнозировал всплеск заболеваний после ЧП на Каховской ГЭС

Со стороны Украины есть риск распространения кишечной группы инфекций и острых кишечных заболеваний, а также возможна эпидемия холеры и случаи заболевания гепатитом Б, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя последствия от подрыва ВСУ Каховской ГЭС.

«Когда происходит наводнение, землетрясение или, как в данном случае, спровоцированная Украиной катастрофа, то появляется попутный риск возникновения инфекционных болезней. Это происходит по понятным причинам: люди, вырваны из естественной среды обитания, их дома подтоплены водой, сколько там сейчас развилось всего – неизвестно», – говорит Онищенко.