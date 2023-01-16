«Дочка» ASBIS — единственный представитель в этом перечне бизнеса с белорусским капиталом. «Асбис Казахстан» стала одной из 354 компаний, которые, согласно законодательству Казахстана, подлежат специальному мониторингу как крупнейшие налогоплательщики страны.

Соответствующий перечень составляется по итогам хозяйственной деятельности, вступил в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение двух ближайших лет. Отметим, что казахстанская «дочка» известного IT-дистрибьютора числилась в нем и на протяжении 2021–2022 годов, пишет OL.

В 2022-м Казахстан стал главным рынком сбыта для холдинга ASBISc Еnterprises, который из Кипра контролирует белорусский бизнесмен Сергей Костевич. Местный дистрибьютор по объемам продаж (прирост к аналогичному периоду 2021 года — свыше 63%) обошел подразделения в России и Украине, реализовав оптом и в розницу за девять месяцев 2022 года продукции почти на $400 млн. Для сравнения: в Беларуси за этот период продажи упали примерно в два раза и составили около $57 млн. С шестого места в совокупных объемах реализации ASBIS наша страна переместилась на девятое.